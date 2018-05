Cum să alegi un psiholog potrivit pentru copilul tău

Alegerea unui specialist pentru copilul tau este o sarcina dificila mai ales cand vorbim despre ceva atat de sensibil cum este sufletul. Intrucat copiii, mai ales cei mici, nu au inca puterea de a discerne si de a analiza critic, este extrem de important sa stii pe mana cui dai sufletul copilului tau si responsabilitatea alegerii corecte sta pe umerii tai. In alegerea unui psiholog, conteaza nu numai "chimia" dintre copil si specialist cat mai ales formarea profesionala si competentele pe care le detine psihologul. In plus fata de a sti cum sa ajunga la sufletul copilului, psihologul trebuie sa fie pregatit profesional pentru a identifica sursa problemei micutului tau si a interveni corect pentru remedierea acesteia.