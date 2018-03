Cum să amplasezi patul după principiile Feng Shui

Feng shui pat. Pozitionare

Indiferent de locul in care este pus patul, ar trebui sa vezi fereastra si usa de la dormitor din pat. De asemenea, ar trebui ca soarele sa "atinga" patul, la apus, pentru a absorbi energia naturii si a putea avea un somn odihnitor.

Patul ar trebui sa fie paralel sau perpendicular pe peretele dormitorului, pentru a evita sentimentul de instabilitate.

Patul n-ar trebui sa fie direct fata in fata cu usa dormitorului. In caz contrar, poti resimti dureri de cap, din cauza sentimentului subconstient de insecuritate atunci cand dormi. Daca nu ai cum schimba pozitia patului, poti folosi ca remediu un paravan care sa mascheze usa.

De asemenea, patul n-ar trebui amplasat in fata aparatului de aer conditionat. Aerul conditionat este amplasat in fata patului nu este de bun augur si influenteaza fertilitate.

Feng shui pat. Baie si bucatarie

Nu pune patul pe peretele comun cu baia sau fata in fata cu usa de la baie. Potrivit teoriei Feng Shui, baia apartine elementului Apa si este element Yin (principiul negativ/pasiv/feminin al naturii), iar aplasarea patului dormitorului in acest fel poate cauza tulburari in zona rinichilor, dureri de spate, rheumatism, dureri de cap.

Pentru a contrabalansa aceste efecte, este recomandata crearea unui "zid" suplimentar din plante in ghiveci intre baie si dormitor.

