Cum să creşti nivelul de progesteron din organism. Cele mai bune modalităţi naturale

Din fericire, exista multe moduri naturale de a mentine un nivel optim de progesteron in organism. Iata cateva dintre ele.

Evita alimentele si ierburile care cresc nivelul de estrogen

Echilibrul estrogen-progesteron este foarte important in sanatatea femeii. Excesul de estrogen si nivelul scazut de progesteron contribuie la aparitia infertilitatii. Acestea sunt cohos albastru, cohos negru, dong quai, hamei, levantica, lemn dulce, talpa gastei, trifoi rosu, ulei de arbore de ceai, fructe de palmier pitic.

O planta care este buna pentru echilibrarea hormonala este mielareaua, care stimuleaza productia de progesteron si reduce nivelul de estrogen.

Mareste consumul de vitamina B6 si vitamina C

Corpul tau are nevoie de vitamina B6 pentru a mentine un nivel optim al progesteronului in organism. Lipsa vitaminei B6 duce la scaderea productiei de progesterone. Totodata vitamina B6 ajuta ficatul sa tina sub control productia de estrogen. Vitamina B6 o puteti gasi in nuci, carne rosie slaba, carne de pui, fructe de mare, banane, spanac, fasole, cartofi. Un studiu recent a dezvaluit faptul ca 750 mg de vitamina C luate zilnic timp de 6 luni creste nivelul productiei de progesteron.

Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR.RO.