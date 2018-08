Cum sa creşti nivelul de serotonină din creier

Cum sa cresti nivelul de serotonina. Reducerea stresului in activitatile zilnice ajuta la maximizarea efectelor de producere a serotoninei.

1. Ingrijeste-te

Fa-ti timp sa ai grija de tine si de corpul tau. O poti face prin masaj, mersul la sauna, yoga, mersul in vacanta si alte activitati care iti fac placere si, prin urmare, te destreseaza. Rezerva-ti timp pentru a reduce stresul, odihneste-te si fii atent la nevoile tale pentru ca doar asa vei duce in jos nivelul cortizolului si vei imbunatati productia de serotonina.

2. Adauga in dieta compexul de vitamina B si alte vitamine

Vitaminele B sunt in mod special folositoare pentru eliminarea simptomelor depresive. Potrivit unui studiu publicat in American Journal of Clinical Nutrition simptomele depresiei erau in mod semnificativ reduse printr-un aport crescut de vitamine B.

Vitaminele B6 si B12 sunt excelente in imbunatatirea starii de spirit si a stabilitatii. Doza zilnica recomandata este in jur de 50 to 100 mg.

3. Expunere indelungata la soare

Razele soarelui declansaza eliberarea sau inmultirea substantelor chimice benefice din organism. Incepe ziua cu 15-20 de minute de expunere la soare si vei observa o imbunatatire a productivitatii si a fericirii. Razele soarelui ajuta la eliberarea si activarea serotoninei in mid natural. Crema de protectie nu opreste efectele soarelui in ceea ce priveste chimia organismului.

Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.