Cum să duci mai repede o femeie la orgasm

Domnilor, fiti pe faza, mai ales ca cei 3 pasi sunt usor de urmat si nu dau gres.

Foloseste apa de colonie pe baza de mosc

Mirosul este cel mai puternic dintre simturile umane cand vorbim despre sexualitate, din doua motive: in primul rand moscul este asociat cu sexualitatea si ii va starni libidoul iubitei tale foarte mult. Poti obtine acelasi efect folosind pudra destinata bebelusilor care ii va activa anumiti centri nervosi legati de proceere. Si, in al doilea rand, mirosul, sexul si memoria au centri foarte apropiati in creier, astfel ca in momentul in care va simti adierea de mosc isi va aminti cu siguranta ultima oara cand l-a mirosit pe corpul tau.

Incalzeste-i talpile

Orice barbat ar trebui sa stie ca o femeie adora sa-si incalzeaza picioarele intre ale lui atunci cand merge la culcare. Incalzirea picioarelor le face pereprezentantele sexului frumos sa se simta confortabil, asa ca daca vrei s-o ai langa tine in pat dezbracata, ai grija sa nu-i fie frig. Ceea ce nu stiai insa este faptul ca in cazul in care urmasele Evei au picioarele calde creste procentajul ajungerii la orgasm. Nu este doar un mit ci un fapt demostrat de cercetatorii de la the Universitatea Groningen din Danemarca care spun ca procentul este cu pana la 30% mai mare decat in cazul in care membrele inferioare sunt reci. Pana la urma poate nu-i asa de rau s-o lasati sa poarte sosete! Daca vreti o atmosfera incarcata de romantism puteti sa-i faceti un masaj folosindu-va de un gel. Sigur veti obtine rezultate spectaculoase in special daca acordati atentie degetelor si zonelor dintre ele. In plus, buzele, mainile, picioarele si zonele genitale sunt invecinate in creier si astfel vor imparti informatiile sexuale.a

