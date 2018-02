Cum să educi copiii fără să fii tiran. Paşi ca să ai cei mai disciplinaţi copii

Copiii vor fi copii si trebuie lasati sa se comporte ca atare. Dati-le voie sa greseasca, sa faca mizerie, sa se supere, sa fie furiosi. Nu te poti astepta la miracole din partea unui om mare, daramite din partea unui prichindel. Chiar daca se comporta ciudat uneori, trantesc, arunca, dar asta nu inseamna ca sunt rai. Aveti grija sa nu-i pedepsiti pentru fapte minore sau sa le puneti niste standarde prea inalte pentru varsta lor.

Nu repetati la nesfarsit niste cuvinte. Isi vor pierde valoarea

Cuvinte precum "NU", "Stai" sau "Stop" sunt folosite de nenumarate ori intr-o zi, astfel incat copiii au devenit imuni la ele. Mai mult decat atat, voi va transformati in niste tirani neintelegatori. Schimbati foaia si in loc sa-i spuneti a nu stiu cata oara "NU mai mazgali peretii", incercati "Uite o carte de colorat. Am cumparat-o special pentru tine!" sau "Hai sa luam o coala de hartie si sa coloram impreuna!". Veti avea un succes garantat!

