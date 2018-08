Cum să faci masajul bebeluşului

Masajul bebeluşului, înainte sau după masă?

Incepeti masajul cand bebelusul este linistit, calm si nu plange. Nu faceti niciodata masaj mai devreme de 30 de minute de la ultima masa. Asigurati-va ca temperatura in camera este in jurul a 25 grade Celsius. Dezbracati copilul complet. Daca in camera sunt mai putin de 25 de grade, lasati descoperite doar partile care urmeaza sa fie masate. Asezati bebelusul pe o suprafata pe care sa se simta confortabil, incalziti-va mainile si inmuiati-le in crema.

Cu miscari usoare masati capul, fata, umerii, bratele, pieptul, burtica si picioarele. In timpul masajului, priviti in ochi bebelusul. In acest fel se va stabili o legatura emotionala bazata pe comunicarea vizuala si tactila. Vorbiti continuu bebelusului, in timp ce-l masati.

Cum stiu daca masajul bebelusului nu este prea dur

Multor parinti le este frica sa le faca singuri masaj celor mici. Motivul este lesne de inteles. Le este teama ca nu cumva sa apese prea tare si sa raneasca bebelusul. Ca sa va dati seama cat de tare e prea tare pentru ei, inchideti ochii si presati-va pleoapele. Atunci cand incepe sa va doara ar fi limita maxima pe care ar suporta-o si cei mici.

Tot timpul trebuie sa aveti in minte faptul ca atingerile trebuie sa fie tandre si nu mecanice. Nu fiti rigizi, daca celui mic nu-i place o pozitie, nu insistati. Lasati-l sa se intoarca cum vrea el si masati zona pe care v-o lasa „libera". Puteti reveni oricand asupra altei zone.

