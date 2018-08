Cum sa folosesti mancarea cand faci sex

Iata cateva sfaturi pe care ar trebui sa le urmezi atunci cand introduci alimentele in dormitor in scopuri intime.



1. Dulce si usor



Cand folosesti mancarea in dormitor doua cuvinte trebuie sa ai in minte: dulce si usor. Condimentele iti pot arde pielea. Opteaza pentru fructe (cirese, capsune, felii de mango), iar daca vrei neaparat dulciuri – frisca sau inghetata sunt indicate. Atentie, NU abuza de dulciuri, caci s-ar putea sa te slabeasca mai mult decat crezi. Asa cum glicemia urca brusc din pricina dulciurilor, tot asa de brusc se si termina si n-ai vrea sa fii epuizat in mijlocul unei partide de sex.



2. Mancarea n-are ce cauta pe langa partile intime



Partile intime si mancarea nu sunt compatibile. Pe langa potentialul risc de infectie si iritatii, cine considera sexy un par pubian lipicios de la frisca. Tot ce inseamna mancare in dormitor ar trebui utilizata in portiunea de deasupra taliei. Daca vrei sa explorezi si zonele de mai jos, doar gheata pura este indicata. Asta in cazul in care partenerul accepta.



Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.