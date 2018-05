Cum să îţi reîncarci ENERGIA SPIRITUALĂ folosindu-ţi mâinile. Simplu, rapid, foarte eficient!

Corpul uman este o uimitoare opera de arta. Chiar acum, in momentul in care citesti acest articol, sute de mii de procese au loc in interior. O masinarie atat de inteligenta are nevoie de hrana corespunzatoare, de protectie, de miscare, de aer curat, de hidratare, de odihna.

In afara corpului mai avem o latura care nu poate fi ignorata: spiritul. Ca si corpul, spiritul are nevoie de ingrijire. Energia spirituala emana din corpul uman si creeaza acea aura radianta si stralucitoare. Poate ca ai vazut aceasta aura la tine sau la alte persoane sau poate ca i-ai simtit existenta fara sa o vezi.

Energia spirituala este deseori ignorata, insa ea ne ajuta sa ne simtim conectati cu sursa divina, este busola interna care ne tine pe drumul cel bun.

Daca te simti epuizat, desi ai dormit bine, daca te zbati ca sa iti gasesti bucuria de a trai, inseamna ca trebuie sa-ti reumpli rezervorul de energie spirituala.

Iata si alte semne care iti indica faptul ca ai epuizat rezervorul de energie spirituala:

Simti ca nu esti unde trebuie sau ca esti intr-un loc de care nu apartii

Esti lipsit de entuziasm si pofta de viata

Simti ca n-ai niciun rost in viata

Astepti sa simti, sa vezi, sa intelegi viata, la un alt nivel

Esti stresat si anxios.

Iata o modalitate excelenta de a-ti reface energia spirituala. Oricine poate face acest ritual simplu si rapid.

Pasul 1

Gaseste un loc linistit, in care sa nu fii deranjat. Lungeste-te sau stai drept pe un scaun. Inchide ochii si respira adanc de 5 ori. Asigura-te ca respiri adanc, din abdomen, nu doar din piept.

Pasul 2

Impreuneaza-ti mainile in pozitia rugaciune si apasa cu putere degetele palmelor. Ridica-ti mainile astfel incat sa iti atingi centrul fruntii, in regiunea celui de-al treilea ochi si apoi coboara-le astfel incat sa atingi centrul inimii. Zona frunte-piept contine doua chakre foarte puternice (al treilea ochi si chakra inimii), iar aceasta miscare le va activa.

Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.