Cum să nu mai ţipi la copii: Ghid practic pentru 6 zile

Copiii nu te aud daca tipi la ei. Aceasta este concluzia unanima a specialistilor in cresterea si educarea celor mici si o constatam si pe pielea noastra. Si cu toate astea nu este parinte care sa nu fi ridicat macar o data vocea la copilul sau. Dupa ce ca te enervezi din pricina atitudinii celui mic, constati ca si el are tentinta sa tipe. De ce oare? Pentru ca te imita pe tine, pentru ca parintii sunt aceste oglinzi perfecte ale copiilor lor si e firesc sa fie asa. Ei oricum sunt cu ochii pe noi non-stop si suntem reperul lor in aceasta lume, bun sau rau. Daca ei ne vad pe noi dialogand problemele tipand, inteleg rapid ca asa trebuie sa faca si ei. Asa incat iese un amalgam nefericit care te aduce uneori in pragul disperarii: copilul nici nu te asculta si in plus mai si tipa.