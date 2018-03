Cum să scapi de coşuri şi puncte negre. 8 reţete pentru toate tipurile de ten

Contrar credintelor populare, cosurile si punctele negre sunt o forma de acnee. Aceasta afecteaza foarte multa lume, indifernet de varsta, sex si etnie. Peste 85% dintre adolescenti si adultii tineri, si 35-40% dintre persoanele mai in varsta au probleme cu cosurile sau punctele negre. Acneea rezulta in urma inflamatiilor produse se infundarea porilor cu sebum. Diferenta dintre punctele negre si cosuri este ca primele se oxideaza in prezenta aerului, iar celelalte nu ajung in contact cu aerul, deci nu oxideaza.