Cum să scapi de inhibiţiile sexuale

Partea cu increderea de sine este cea mai grea, insa nu imposibil de realizat. Iata cum sa scapi de inhibitii si sa dezlantui "fiara" din tine.

1. Invata sa te iubesti

Studiaza-te in fata oglinzii si admira-te. Concentreaza-te doar pe partile care iti plac la tine. Partenerul tau nu va pune prea mult pret pe celulita sau picioarele neepilate. Asa ca poti sa sari si tu peste aceste aspecte. Invata sa te iubesti asa cum esti, iar asta iti va da foarte multa incredere de sine.

2. Lumina face totul

Cu totii aratam bine intr-o lumina difuza. Asa ca n-ai decat sa-ti aranjezi dormitorul in consecinta. Aprinde cateva lumanari, trage draperiile sau profita de lumina lunii pline. Adu-ti aminte de toate lucrurile care iti plac la tine si... spor!

3. Inspira-te si repeta

Repetitia e mama invataturii, nu? Atunci repeta miscarile pe care te gandesti sa le aplici cu partenerul. Vei avea mult mai multa incredere in tine cand va veni timpul sa le pui in practica. Te poti inspira din cartile de amor sau din filmele pentru adulti. Repeta fiecare truc invatat si, in curand, vei avea propriul repertoriu de miscari.

