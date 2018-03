Cum sa scapi de matreata cu solutii naturale

Exista o multitudine de metode naturale care sa te ajute sa scapi de matreata. Ele pot reduce sau elimina scalpul uscat, fiind benefice pentru tine si pielea ta, spre deosebire de alternativele cu chimicale. Iata cateva sfaturi pentru a indeparta matreata.



Cum sa scapi de matreata. Toarna o lingura de urzici uscate intr-o ceasca de apa fierbinte. Lasa urzica in apa fierbinte pentru cel putin o ora. Apoi trece amestecul printr-o strecuratoare astfel incat sa indepartezi urzicile. Spala-ti parul. Unge-ti apoi podoaba capilara cu apa cu urzica si ramai asa timp de 30-40 de minute. Repeta procedura de cel putin trei ori pe saptamana.



Incalzeste patru linguri de ulei de masline intr-un bol. Stoarce apoi jumatate de lamaie in ulei. Aplica mixtura pe par si scalp. Apoi spala-ti parul cum o faci in mod obisnuit.



Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.