Cum să scapi de riduri folosind tratamente de la bunica! Ingredientele minune ce te vor ajuta să ai o piele fermă

Un ingredient minune, ce are puterea de a ”sterge” pur si simplu ridurile este, fara doar si poate, catina. Are un continut bogat de vitamina C, betacaroten, vitamina B si E, astfel ca ii va reda pielii elasticitatea si va elimina si cicatricile si urmele lasate de acnee.

Asadar, pentru a-ti redobandi frumusetea pielii incearca compresele cu infuzie de catina. Trebuie doar sa adaugi doua linguri de boabe de catina zdrobite intr-o cana cu apa fiarta sa le lasi la infuzat timp de 15 minute, dupa care sa o strecori.

Inmoaie dischete demachiante in lichidul obtinut, dupa care aplica pe fata si pe ochi. Asteapta sa actioneze 20-30 de minute, iar mai apoi clateste.

De asemenea, poti incerca un remediu inedit folosind ulei de catina si ulei de migdale. Trebuie sa amesteci o lingurita de ulei de migdale cu cateva picaturi de ulei de catina, iar apoi aplica pe tenul curat, proaspat demachiat, inainte de culcare. Maseaza bine, elimina surplusul si gata. In scurt timp, te vei bucura de o piele frumoasa si ferma.

De asemenea, poti opta si pentru o masca cu ulei de masline sau migdale, un galbenus si doua linguri de vaselina. Trebuie doar sa o incalzesti pe baie de aburi, pana cand devine lichida, dupa care adauga miere, ulei de masline si galbenusul. Amesteca bine, pana cand obtii o pasta omogena, iar apoi aplica pe fata, masand usor.

Dupa 30 de minute, indeparteaz-o cu un servetel umed. Pentru ca este o crema grasa, utilizeaz-o cu aproximativ doua ore inainte de culcare, pentru ca pielea sa aiba timp sa absoarba toate substantele nutritive.