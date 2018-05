Cum să scapi de stres în 6 secunde. Punctul 4 te va uimi!

1. Da-ti seama ca esti stresat!

Stresul este atat de prezent in vietile noastre incat ne-am cam invatat sa traim cu el. Ne comportam ca niste pesti care nu-si dau seama ca sunt in apa. Fiecare om reactioneaza altfel la stimuli asa ca primul pas in tratarea stresului este sa-ti dai seama singur daca esti tensionat, nervos, fara chef, ingandurat etc.

2. Fa haz de necaz!

Odata ce-ai hotarat ca esti stresat si ai descoperit si cauza, ai face bine sa gasesti si umorul situatiei. Si daca nu vezi nici un motiv sa faci haz de necaz, atunci imagineaza-ti o situatie amuzanta. Telul acestui pas este sa te destinzi putin. Nu trebuie neaparat sa zambesti la propriu, macar in suflet sa rasara un suras.

3. Respira adanc!

Toate metodele de relaxare incep cu asta. O gura mare si puternica de aer. Adu-ti aminte de exercitiile de respiratie de la educatie fizica: inspiri – ridici mainile in aer, tragi aer in piept, expiri, sufli puternic aerul, te apleci si duci mainile in jos.

