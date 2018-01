Cum să scapi rapid de grăsimea de pe burtă

In plus, va imbunatatii metabolismul si in mod cert te va ajuta sa arzi surplusul de grasime abdominala. Eliminand depozitele de sare din organism, vei deveni mult mai sanatos decat inainte.

Usturoiul are puterea de a distruge bolile infectioase si este de asemenea stiut faptul ca imbunatateste rezistenta corpului omenesc impotriva patogenilor, potrivit bzisanatate.ro.

Este foarte benefic pentru oamenii cu tensiune ridicata pentru ca este cunoscuta raspandirea vaselor de sange si prin urmare scade tensiunea arteriala. Daca esti intolerant la alcool, poti folosi apa in locul vinului.

Iata reteta:

12 catei de usturoi curatati

Un borcan din sticla

Mod de preparare:

Taie cateii de usturoi si pune-i in borcan si adauga vinul. Inchide borcanul si pune-l intr-o zona calduta. Lasa-l acolo 2 saptamani si agita borcanul in fiecare zi. Dupa 14 zile , filtreaza vinul si muta-l in sticla.

Consumare:

Ia o lingura de 3 ori pe zi timp de 30 de zile. Repeta acest tratament dupa 6 lun