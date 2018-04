Cum să te comporţi când copilul tău adolescent se îndrăgosteşte

Copiii vostri sunt adolescenti, obisnuiti-va cu ideea!

Esti parinte de adolescent. E normal ca numai gandul ca deja copilul tau intra in lumea relatiilor sa te ingrozeasca, dar ai un rol important in a-l pregati emotional pentru a face alegerile corecte. Cercetari publicate in jurnalul „Child Development" (Dezvoltarea copilului) arata ca si relatiile de la 14-15 ani, care par nesemnificative, au efecte pe termen lung asupra sanatatii emotionale si evolutiei sociale.

Se pare ca, desi relatiile intre adolescentii din secolul 21 sunt cu mult diferite fata de cele de acum zeci de ani, in continuare copiii apreciaza implicarea parintilor si au relatii mai sanatoase atunci cand acestia ii asculta si ii sfatuiesc.

Chiar daca nu poti sa iti protejezi copilul de dezamagiri in dragoste, poti totusi sa il ajuti sa se descurce in labirintul relatiilor, urmand aceste sfaturi:

Discutati in amanunt

Copiilor le e greu sa isi imagineze cum erau parintii lor in tinerete, dar tu sigur ai ceva experienta in domeniul relatiilor. Invatati-va copiii tot ce stiti, regulile de eticheta dintr-un restaurant, ce sa faca atunci cand vine nota, cum sa incheie elegant o intalnire neplacuta sau cum sa se descurce cu eventualele presiuni de a face sex.

