Cum să te comporţi cu un copil încăpăţânat

Comportamentul parintilor este important in educatia copiilor

Desi nu sunt multi care sa recunoasca aceste lucruri, comportamentul copilului are in mare parte legatura cu modul in care parintii lui reactioneaza. Asa ca, inainte de a te plange de cat de incapatanat este copilul tau, urmareste ce faci tu. Ai laudat vreodata o fapta buna a copilului tau? Sau primul impuls este sa-i certi fapta rea? Daca raspunsul este pozitiv la a doua intrebare, atunci afla ca gresesti. Iata explicatia. In momentul in care un copil face ceva bun si nu primeste nici un raspuns din partea parintelui, iar data viitoare observa ca la o fapta rea a primit feed-back, se va "incapatana" sa faca numai nazbatii. De ce? Pentru ca doar asa primeste atentie. Pentru el cearta nu e cearta, in mintea lui se formeaza imaginea unui parinte care il baga in seama.

Asadar, primul pas pe care un un parinte trebuie sa-l faca este sa-si urmareasca copiii si sa le laude fiecare lucru pozitiv pe care il fac, sa-i incurajeze si sa-i sprijine. Cu cat se vor concentra mai mult pe faptele bune, cu atat mai mult vor primi rezultate bune din partea copiilor.

Tactici:

– Lauda fapta buna, nu comenta ca a facut-o intr-un timp mai lung decat ar fi necesitat

– Daca ii dai celui mic o sarcina de facut, ai grija sa fie precisa si inteleasa.

– Apreciaza efortul copilului de a duce la indeplinire sarcina, chiar daca nu a reusit sa o faca

– Schimba recompensele, astfel incat sa-l iei de fiecare data prin surprindere altfel va sti ca primeste "inca 5 minute in plus la desene", de exemplu, si nu va mai fi motivat sa faca fapte bune. Recompensele trebuie adaptate varstei copilului.

Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.