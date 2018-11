Cum să-ţi convingi soţia să faceţi sex mai des

Iar daca te macina ceva, ar trebui sa-i spui partenerului. La randul lor, barbatii care se confrunta cu astfel de probleme ar trebui sa cunoasca cateva trucuri menite sa le creasca partenerelor increderea in ele din punct de vedere sexual.

Fa-o sa se simta frumoasa

Chiar daca are parul ravasit, urme de perna pe fata , cand se trezeste din somn spune-i cat e de sexy. Si cat de mult iti place corpul ei. In acest fel, respectul de sine se imbunatateste si va vrea sa se dezbrace mai des.

Incurajeaz-o

Nu numai barbatii se tem ca vor da rateuri in pat, ci si femeile. Asa ca n-ar fi rau sa iti incurajezi partenera, sa-i spui cat de mult ti-a placut o anumita „procedura" pe care a incercat-o. Ea va capata incredere in fortele proprii. In plus, va sti ca se poate baza pe tine in a o indruma din nou catre culmile succesului si, bineinteles, ale placerii.

Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.