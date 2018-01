Cum să-ţi cumperi maşină, la preţul unui telefon. ANAF vinde maşini la preţ de chilipir

Licitația începe de la prețul stabilit de ANAF, iar printre mașini se numără mărci precum Ford, Opel, Volkswagen, Daewoo sau Dacia. Suma de pornire variază în funcție de marcă, model, an de fabricație sau dotari și începe de la 100 de euro.

Vânzarea este directă, la prețul stabilit, și nu prin licitație, așa cum procedează de obicei ANAF. Autoturismele sunt vândute de Administrația Județeană a Finanțelor Publice din mai multe județe din țară.

Toate detaliile se găsesc pe site-ul ANAF!

De exemplu, un Opel Astra, fabricat în 1995, cu motor de 1.389 cmc, benzină, are ca preţ pornire suma de 690 de lei.

Ghidul participantului la licitatiile organizate de ANAF:

1. Pentru participarea la licitaţie ofertanţii depun, cu cel puţin o zi înainte de data licitaţiei, următoarele documente:

a) oferta de cumpărare;

b) dovada plăţii taxei de participare sau a constituirii garanţiei sub forma scrisorii de garanţie bancară,

c) împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant;

d) pentru persoanele juridice de naţionalitate română, copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de oficiul registrului comerţului;

e) pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română;

f) pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de identitate;

g) pentru persoanele fizice străine, copie de pe paşaport;

h) dovada, emisă de organele fiscale, că nu are obligaţii fiscale restante faţă de acestea.

2. Preţul de pornire a licitaţiei este preţul de evaluare pentru prima licitaţie, diminuat cu 25% pentru a doua licitaţie şi cu 50% pentru a treia licitaţie.

3. Licitaţia începe de la cel mai mare preţ din ofertele de cumpărare scrise, dacă acesta este superior celui prevăzut la alin. (8), iar în caz contrar va începe de la acest din urmă preţ.