Cum să-ţi dai seama dacă cineva a făcut amor recent. Aşa îţi dai seama dacă ţi-a fost infidel!

4 semne ca a facut amor cu alta:

1. SE PLANGE CA IL DOR ARTICULATIILE. Sportul si relatiile intime provoaca cele mai multe probleme musculare si oboseala pentru majoritatea barbatilor. Daca stii sigur ca nu a fost la sala sau la un meci de fotbal cu prietenii, este clar ca varianta cu sportul cade din ecuatie.

2. MIROSUL DE LATEX. Daca iubitul tau tine la amorul protejat, iti vei da seama imediat daca a facut amor. Prezervativul are un miros specific si lasa „urme adanci” chiar si dupa „baia de dupa”.

3. ARE CU GREU ERECTIE. In mod obisnuit, nu aveati nicio problema la acest capitol, nu-i asa? Daca intampina dificultati in a avea erectie, este clar ca s-a antrenat cu alta. Exceptie fac cazurile in care masculii au disfunctii erectile.

4. EJACULEAZA PUTIN. Acesta este cel mai puternic semnal ca a facut amor foarte recent, poate chiar aseara. Volumul lichidului seminal eliminat poate arata cat de lunga a fost perioada abstinentei sale. Conform urologilor, cu cat faci amor mai des, cu atat calitatea si volumul spermei scad.