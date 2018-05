Cum să-ţi dai seama dacă e bun la pat

1. Este un adevarat "gentleman"

In dragoste, ca si in sex, in general, exista anumite gesturi mici care conteaza enorm si care fac diferenta, pana la urma. Iti deschide usa, galant, iti tine scaunul cand te asezi la masa, te suna peste zi sa te intrebe cum iti merge, isi manifesta interesul fata de un proiect important cu care te confrunti la job? Daca da toate aceste semne inca de la bun inceput, mai mult ca sigur ca va fi un gentleman si cu luminile stinse, in pat.

2. Stie cum sa te atinga

Tipii care vor doar sa "marcheze" la poarta si atat, sunt foarte "zgarciti" cu atingerile. Un amant bun, insa, va sti sa fie senzual atat in dormitor, cat si in afara lui. Un barbat care iti atinge usor mana in timpul mesei sau care te atinge usor pe spate, ori care te tine de mana cand mergeti prin parc, sa fii sigura ca va sti cum sa te atinga si in momentele intime.

3. Lumea nu se invarte in jurul lui si atat

Exista barbati care cred ca in toata lumea asta nu e vorba decat despre ei: nu discuta decat despre ce-au facut ei peste zi, ce vor ei sa manance, ce film vor ei sa vada seara. Iti imaginezi unde ar putea duce relatia cu un asemenea tip... In schimb, un barbat care te intreaba intai pe tine cum ti-a mers peste zi, care iti face pe plac si merge la restaurantul tau chinezesc preferat, desi el nu e innebunit dupa mancarea chinezeasca, e clar ca vrea sa ramana in preajma ta o perioada ceva mai lunga. In plus, e un semn clar ca pentru el conteaza sa te satisfaca pe tine in primul rand – iar asta este un semn ca asa va proceda si in pat.

