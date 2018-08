Cum să-ţi îngrijeşti părul ca să fie sănatos şi strălucitor. Laura Cosoi spune ce trebuie să faci

Secretul parului Laurei Cosoi a fost dezvaluit, intrucat vedeta a marturisit ca este esential sa aiba un par frumos, care se datoreaza, in principal, stilului de viata, scrie lyla.ro.

"Parul, ca si tenul, pielea si sanatatea, in general, arata ce fel de viata ducem. Asa ca eu incerc sa fiu cat mai echilibrata. Aceasta inseamna sport, meditatie si momente in care ma bucur alaturi de familie si prieteni, ca sa contrabalansez stresul zilnic si dieta bogata in nutrienti, care sa furnizeze „combustibilul" de care am nevoie zi de zi. Toate aceste schimbari se vor reflecta si asupra parului tau.

Citeşte şi

Apoi, imi tratez „podoaba capilara" cu blandete, ceea ce te sfatuiesc si pe tine. Nu-ti peria parul de 100 de ori pe zi, pentru ca se ingrasa, nu-l pieptana ud, ca sa nu se rupa si nu abuza de foehn, placa si produse de styling. Iar daca esti obigata sa o faci, cum sunt eu uneori, ia masuri care sa-l ajute.

Eu aleg intotdeauna produsul potrivit pentru tipul meu de par, pe care-l spal si il protejez cu o combinatie de sampon si balsam. Nu sar niciodata peste folosirea balsamului, pentru ca asta inseamna sa iti ingrijesti parul cu adevarat. Asta inseamna un par mai curat, neimbacsit si rezistent, pe care-l obtin fara prea mult efort.", a marturisit ea pe blogul personal.