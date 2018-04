Cum sa-ti inveti copilul ce inseamna sarbatorile de Pasti

Anul acesta, in loc sa punem accent pe iepurasii de ciocolata sau pe cadourile de Pasti, am putea sa combinam obisnuintele vietii noastre moderne cu a ne invata copiii cate putin din ce inseamna cu adevarat Sarbatorile de Pasti considerate cele mai importante din ortodoxie, pentru ca este vorba despre Invierea lui Iisus. Vorbim despre Saptamana Mare, Saptamana Patimilor, si este un bun prilej sa ii apropiem pe copiii nostri de Biserica si de Dumnezeu.



1. Povesteste copilului istoria si semnificatia Pastelui. Citeste-i din carti frumos colorate si ilustrate cum ar fi Biblia pentru copii. Vorbeste-i copilului despre Iisus, cine a fost El si ce inseamna pentru noi, oamenii, semnificatia mortii Lui.



2. Mergi cu copilul la biserica in Vinerea Mare si in ziua de Duminica Pastelui. Dedica cateva ore din zi comuniunii cu divinitatea, impregnand in copil starea de liniste si pace sufleteasca pe care crestinii o gasesc cand sunt mai aproape de Dumnezeu, mai ales in biserica.



3. Implica copilul la vopsitul oualor de Pasti si, in timp ce faceti acest lucru, vorbeste-i despre semnificatia acestui vopsit. De ce vopsim ouale in culoarea rosie de Pasti? Vorbeste-i despre suferinta lui Iisus pe cruce in Saptamana Patimilor, unde s-a nascut El, unde a copilarit, ce fapte miraculoase a facut pentru oameni, cat de bun era cu copiii, cum il iubeau acestia. Spune-i legenda inrosirii oualor: cum s-au inrosit ouale din cosul Mariei, maica lui Iisus, care plangea langa Fiul ei rastignit pe cruce atunci cand Lui ii curgea sangele crucificarii sale, iar sangele care a cazut pe oua le-a inrosit si din acest motiv vopsim si ouale in culoarea rosie si in zilele noastre, ca sa marcam astfel suferinta lui Iisus.



Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.