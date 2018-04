Cum să-ţi sporeşti pofta de sex

De fapt, cheia succesului este relativ simpla: nu trebuie decat sa consumi anumite vitamine si nutrienti. Vestea si mai buna este ca acestea se afla deja in dieta ta, insa nu intr-o cantitate sufiecienta. Iata cateva sfaturi pentru a avea o viata sexuala activa si, mai ales trebuie sa-ti amintesti de urmatoarea zicala: pofta vine mancand. Chiar si cea de sex se supune acelorasi legi.

Mananaca un mic dejun echilibrat pentru o mai mare pofta de sex

Meniul tau ar trebui sa fie bogat in proteine si in fibre, precum cele provenite din iaurturi, afine, zmeura, fructe de padure etc. De asemenea, untul de arahide si cerealele integrale sunt alegeri excelente pentru a creste pofta de sex. Digestia acestor combinatii de alimente dureaza mai mult ceea ce conduce la un nivel ridicat de energie suficienta pentru toata dimineata. In acelasi timp, un mic dejun echilibrat va scapa de alegerea unor alimente nesanatoase mai tarziu. Mai multa energie inseamna ca nu vei cadea lat cand te intorci acasa, astfel ca poti petrece mai mult timp alaturi de partener.

Cheful de sex creste daca bei mai multe multe lichide

Faptul ca te hidratezi suficient te ajuta sa te fii intr-o stare de alerta fizica si psihica pe intreaga perioada a zilei si sa te afli in forma seara pana la ore tarzii. Trebuie sa retii un lucru: prea putine fluide in corp inseamna inclusiv un nivel scazut de fluide sexuale. Specialistii recomanda sa beti 2 pahare de apa imediat dupa ce v-ati trezit pentru ca dimineata este perioada in care sunteti dezhidratat. In timpul zilei consumati multe legume si fructe cu un continut ridicat de apa.

Uleiul de masline si alunele cresc pofta de sex

Grasimile sunt necesare pentru a produce hormoni sexuali precum testosteron si estrogen. In cazul in care ai o dieta saraca in grasimi corpul tau nu va produce o cantitate suficienta de astfel de hormoni. Insa asigura-te ca introduci in dieta grasimi nesaturate pe care le poti obtine din uleiul de masline, peste gras sau nuci.

