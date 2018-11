Cum să treci peste o despărţire. 6 strategii folositoare

Iata sase strategii care te vor ajuta sa-ti atingi obiectivul.

1. Gaseste-ti un hobby nou

Adica alege o activitate care sa te umple de bucurie si satisfactie si pe care sa o transformi in „noua ta relatie". Spre exemplu, ai putea decide ca mersul la sala este noua ta iubire. In plus, ai putea hotari ca sa nu lasi nimic care sa-ti strice relatia cu sala de sport. Ai putea merge doar 5 zile pe saptamana si sa faci sport timp de 30 de minute.

Acum nu trebuie sa crezi ca scopul pentru care mergi la sala este sa inlocuiesti o relatie rupta cu una noua, ci sa adopti un obicei sanatos in propria viata.

2. Renunta la tot ce este toxic din viata ta

Incepe sa elimini din viata ta toate lucrurile toxice. Aici intra si alte relatii nesanatoase. Devino constient de oamenii care se gasesc in viata ta si da-ti seama daca prezenta lor iti aduce pace ori haos in viata. Cei care genereaza haos trebuie dati deoparte.

3. Incepe sa reconstruiesti

Fa-ti timp pentru a afla ce iubesti in viata si ceea ce te face fericit. Adesea. Atunci cand te afli intr-o relatie pierzi din vedere lucrurile care iti dau o stare de bine. Incepe de la baza.

