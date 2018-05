Cum sunt barbatii in pat in functie de zodie

Barbatul Berbec



Este zgomotos si sexy. Este un amant excelent, caruia ii place la nebunie sa domine. Daca esti in cautare de iubiti romantici care sa te invite la o cina la lumina lumanarilor, cauta alta zodie. Barbatului Berbec ii place sexul rapid, fierbinte. Este fidel, insa daca se plictiseste, va disparea intr-o clipa.



Zone erogene: ceafa. Cum il dai gata? Gadila-l, musca-l dragostos in zona cefei.



Barbatul Taur



Este similar omului cavernelor, adica ii place femeia care gateste, sta acasa si face sex. Totusi, este gentil si-i place sa ia lucrurile usor. Poate rezista ore in sir pana cand partenera va atinge culmile placerii.



Zone erogene: gatul. Cum il dai gata? Foloseste-ti "arsenalul" buze, limba, degete pentru a-l stimula. Nu uita de ceafa!



Barbatul Gemeni



Este dual, ca si zodia. Acum este dulce si-ti sopteste dragastos la ureche, acum este salbatic si-ti zmulge hainele.



Zone erogene: umeri, brate, picioare. Cum il dai gata? Fa-i masaj fierbinte si atinge cele trei puncte cheie.



