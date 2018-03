Cum te afectează echinocţiul de primăvăra în funcţie de zodie

Echinoctiul este momentul cand ziua si noaptea sunt egale in orice loc de pe Pamant, datorita faptului ca Soarele, in miscarea sa aparenta pe cer, se afla exact pe ecuatorul ceresc.

Echinoctiul are loc de doua ori pe an. Prima data este momentul cand Soarele traverseaza ecuatorul ceresc trecand din emisfera cereasca sudica in cea nordica, in jurul datei de 21 martie, reprezentand echinoctiul de primavara in emisfera nordica si echinoctiul de toamna in cea sudica.

In mod cu totul special, anul acesta momentul de echinoctiu se impleteste cu ceea ce astrologii numesc „nunta cosmica" adica zilele in care Luminatorii (Soarele si Luna) sunt in semnele de Exaltare. Rezultatul? Un moment energetic important pentru cei care se indreapta constient spre a-l recepta si utiliza.

Ce aduce echinoctiul de primavara fiecarui semn zodiacal? Este startul pentru un nou ciclu, un nou inceput sau al unui nou set de provocari. Pentru Tauri, psihicul va ocupa mai mult loc in a 12 a casa a subconstientului pe masura ce se schimba sezonul, in timp ce Pestii se vor simti mai materialisti pe masura ce Soarele va intra in casa 2 a posesiunilor materiale.

Echinoctiul de primavara – semnificatii pentru BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

La multi ani, Berbecule! Ai asteptat tot anul sa simti din nou focul zodiei tale, mai ales ca tu esti semnul cardinal de foc. Soarele, Mercur si Venus vor fi in Berbec pe 20 martie, ceea ce inseamna ca toata lumea se va simti vie cu energia proactiva si dinamica a acestei zodii. Tu esti conducatorul primei case, deci bucura-te ca lumea vine pe drumul tau si iti accepta obiceiurile de foc. Totul in nivelurile de energie si creativitate vor fi infierbantate, daca permiti asta.

Intre timp, Marte a intrat in Capricorn pe 17 martie, ceea ce inseamna ca deja simti cum casa a 10 a carierei primeste un plus de pasiune si ambitie. Foloseste-ti scanteia cu intelepciune!

Echinoctiul de primavara – semnificatii pentru TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Tu vei traversa o perioada in care te vei simti destul de ciudat si asta pentru ca intuitia iti arata parti pe care de regula le tii ascunse fara sa le infrunti. Miscarea prin casa 12 a subconstientului este destul de dificila dar este o mutare necesara si benefica inainte de a intra in semnul zodiei tale la final de aprilie. Vei experimenta multa indoiala cu privire la cine vrei tu sa fii. Subconstientul este ultimul loc unde ai vrea sa cresti, dar rezista cu stoicism. Daca imbratisezi acest timp infierbantat chiar daca te parjoleste, va trece cu bine si vei iesi proaspat din ea, avand cateva descoperiri importante de sine la activ. Toate iti vor face ca sezonul tau de aprilie-mai sa fie mai plin de savoare si satisfactie.

Echinoctiul de primavara – semnificatii pentru GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Tu, Geamanule, cu casa 11 aprinsa si iluminand in acest debut de primavara, tu esti in foc chiar acum la sectorul prieteni. Fii sigur ca ai validat 100% pe cine vrei sa ai in preajma ta inainte de a intretine orice relatie acum. Tot acum vei invata cum sa nu avansezi in deriva. Este o lectie destul de grea dar macar nu vei fi presat de oportunitati ca sa o inveti. Nu te teme sa te prezinti intr-o maniera necaracteristica tie si spune oameni pe care ii iubesti faptul ca ii iubesti ! Vor fi innebuniti dupa compania ta si mai mult decat sunt deja.

