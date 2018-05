Cum te poate ajuta apa fiartă să slăbeşti 20 kilograme în 21 zile

Varianta I

Prima saptamana: 0,5 litri de apa fiarta seara se bea zilnic, dimineata, pe stomacul gol

A II-a saptamana: 1 litru de apa fiarta seara se bea zilnic, dimineata, pe stomacul gol

A III-a saptamana: 1,5 litri de apa fiarta seara se bea zilnic, dimineata, pe stomacul gol

Pe pacursul zilei se mananca mancare obisnuita.

Varianta II

Aceasta cura te va ajuta sa slabesti si sa-ti detoxifici organismul.

Prima etapa

In prima zi se bea, pe stomacul gol, un pahar de apa fiarta si racita, pentru ca in urmatoarele 7 zile sa cresti gradat numarul paharelor (a doua zi – 2 pahare, a treia zi – 3, etc.). In cea de a 9-a zi reduci gradat numarul paharelor de apa (ziua a 9-a, bei 7 pahare, a 10-a zi – 6 pahare, etc.). Aceasta etapa dureaza 15 zile, interval in care nu ai restrictii alimentare, dar trebuie sa renunti treptat la toate alimentele prelucrate industrial (conserve, mancarea tip fast-food, chipsuri, bauturile acidulate, ciocolata, etc.).

