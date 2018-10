Cum trebuie să bei corect cafeaua ca să facă minuni pentru creier

Ei bine, este adevarat si un studiu stiintific confirma acum aceasta informatie. Acum poti profita la maximum de beneficiile revigorantei bauturi, daca inveti cum, cand si cata sa consumi.

Pana in 2004, cafeina era trecuta pe lista de substante interzise de catre Comitetul Olimpic International dar la inceputul secolului 17, cand a fost introdusa pentru prima data in Europa, era vazuta de catre angajatori drept un drog miraculos, care transforma muncitorii lenesi in angajati productivi, in adevarate masinarii industriale.

„In multe feluri, este un drog al muncii", spune Stephen Braun, author al Buss: The Science and Lore of Alcohol and Caffeine, citat de Bloomberg.

Multi dintre noi nu putem incepe ziua fara doza de cafeina care ne tine treji si alerti, insa cercetatorii sugereaza ca inseamna mult mai mult de atat: ne poate ajuta sa ne crestem perfomantele, intr-o zi cu multe deadline-uri, de exemplu. Dar foarte usor ii putem anula chiar noi efectele pozitive.

Iata cum si cand sa bei corect cafeaua:

1. Cafeaua nu te ajuta foarte mult daca esti obosit/a

Poate unora li se pare ciudat, dar cafeina functioneaza cel mai bine cand esti odihnit/a. Totul sta in chimia substantei.

2. Bea suficienta cafea inainte de a-i da creierului multe informatii

Potrivit unui studiu din 2014, publicat in Nature Neuroscience, consumul de cafeina poate imbunatati semnificativ memoria pe termen lung, ajutandu-ne sa ne aducem mai usor aminte informatii si pentru o perioada mai mare. „Am descoperit ca o portie de 200 mg de cafeina imbunatateste memoria timp de 24 de ore", spune profesorul Michael Yassa.

Pentru a profita la maximum de efectele lei, Yassa sugereaza sa consumam o cantitate moderata de cafeina chiar inainte de a absorbi un val de informatii.

3. Bea o ceasca cu cafea inaintea unei intalniri solicitante de lucru sau a unui examen

Poate cafeina sa-i faca pe oameni sa colaboreze mai usor? Un studiu din 2009, aparut in Nutritional Neuroscience, condus de cercetatori din Hong Kong, arata ca ar fi posibil.

Yassa mai spune ca cele mai recente cercetari sugereaza ca poate fi asociata cafeina cu cresterea longevitatii, cu o reducere a declinului cognitiv in cazul barbatilor si se pare ca ar putea ajuta si la prevenirea Alzheimer.

Asa ca, in viitor, cafeina ar putea fi prescrisa nu doar pentru a ne trezi dimineata.

Cafeaua este o bautura incredibila si majoritatea oamenilor aleg sa se bucure in fiecare zi de gustul sau minunat. Nimic nu te revigoreaza mai bine in diminetile in care esti somnoroasa decat o ceasca fierbinte de cafea, si ce poate fi mai frumos decat sa afli ca bautura ta preferata din fiecare dimineata te poate ajuta sa scapi de kilogramele in plus?

Adaugand doar cateva ingrediente in ceasca de cafea, vei obtine o bautura aromata ce iti va accelera metabolismul si te va ajuta sa slabesti garantat, fara a face prea mult efort.

Un renumit medic american pe nume Jeffrey Gladd a descoperit pe propria piele reteta perfecta pentru o cafea buna ce te ajuta sa te concentrezi mai bine, iti taie poftele alimentare si iti imbunatateste metabolismul.

Potrivit medicului, dupa ce a inceput sa consume cafea cu acest amestec a pierdut in jur de 5 kilograme. Asa ca daca esti dependenta de cafea si o bei in fiecare dimineata, foloseste acest acest obicei in favoarea ta.

Deasemeni, un studiu desfasurat la o universitate americana a aratat ca cei care isi beau dimineata cafeaua preparata in acest fel au reusit sa slabeasca pana la cinci kilograme in decurs de o luna, in comparatie cu cei care isi beau cafeaua cu lapte.

Dave Asprey, inventatorul acestei retete a numit-o „bulletproof coffee" sau cafeaua antiglont. Ingredientele folosite sunt untul si uleiul de palmier sau de cocos, acest amestec promitand sa iti asigure energia de care ai nevoie pentru a face fata unei zile incarcate.

In plus, aceasta este un aliat in curele de slabit, deoarece ajuta la mentinerea senzatiei de satietate pe o perioada mai lunga de timp. Poti adauga si mierea si scortisoara, iar cantitatile pot fi ajustate in functie de gusturi. Daca nu-ti place cafeaua dulce, poti pune mai putina miere sau poti renunta la aceasta.

Dave Asprey spune ca ideal este sa folosesti cafea bio, proaspat macinata si unt natural, provenit de la animale hranite cu iarba. Acesta mentioneaza ca aceasta conbinatie de ingredinete va oferi un gust mult mai bun decat orice caffe-latte pe care l-ati baut vreodata. Acest amestec de ingrediente este gustos si te ajuta sa slabesti usor, cu conditia sa-l adaugi in cafea in fiecare dimineata.

Cum se prepara

Ai nevoie de 150 g ulei de cocos sau ulei de palmier, 80 de grame de unt bio, 1 lingurita pudra de scortisoara si 100 g miere. Amesteca toate ingredientele pana cand obtii o pasta, pe care o depozitezi la rece. In fiecare zi adauga cate o lingurita din acest amestec in cafea cat timp este fierbinte si amesteca pana cand se omogenizeaza.

Cum actioneaza

Untul, uleiul de cocos sau de palmier sunt usor absorbite de organism. Untul neutralizeaza pofta de mancare si ii furnizeaza creierului nutrimentele necesare pentru a functiona la capacitate maxima.

Multi oameni se feresc sa consume alimente cu grasimi, deoarece cred ca aceste grasimi ingrasa. Insa trebuie sa stii un lucru: grasimile rele ingrasa.

Uleiul de cocos se numara printre grasimile sanatoase si contine acizi grasi, esentiali in buna functionare a ficatului. Astfel acesta va functiona corespunzator si va transforma grasimile in energie, in loc sa fie depozitate. Studiile au aratat ca aceste grasimi cresc capacitatea organismului de a arde calorii cu 5%, adica aproximativ 120 calorii.

Mierea este o sursa de vitamine, ajuta la cresterea nivelului de colesterol bun si astfel contribuie la obtinerea greutatii corporale ideale.

Scortisoara are rol antiinflamator si antioxidant, care te ajuta sa lupti cu infectiile si sa reduci nivelul de zahar din sange. Aceasta stimuleaza metabolismul sa arda mai repede caloriile provenite din zahar si impiedica acumularea de grasimi in organism.