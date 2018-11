Cum vei primi pensia privată obligatorie. Nu vei beneficia de acesti bani in fiecare luna

Dintre toti romanii care au iesit la pensie in perioada ianuarie 2016 - ianuarie 2018, nu mai putin 13.775 aveau dreptul sa incaseze pensie privata obligatorie. Suma totala pe care fondurile de pensii private o aveau de platit catre acesti oameni ajungea la 89,5 milioane de lei, potrivit datelor Asociatiei pentru Pensiile Administrate Privat din Romania (APAPR).



De ce nu primesc aceşti bani lunar? Pentru că legea permite ca banii de la Pilonul II să fie încasaţi doar în două moduri: într-o singură tranşă sau eşalonat pe o perioadă de cinci ani.



"Solutiile pe care le aplicam acum sunt unele intermediare. Sau de tranzitie, le-am putea numi. E, insa, clar ca modul in care se va plati pensia privata trebuie statuat printr-o lege.



Vorbim, de fapt, despre o lege a pensiilor private, care ar fi trebuit sa existe deja de cativa ani. Dar cum ea inca nu exista, ne aflam acum intr-o depasire de termen.



E adevarat ca, la doar 10 ani de la infiintarea fondurilor de pensii private obligatorii, sumele stranse in conturi nu sunt inca atat de mari incat sa ai ce plati ca pensie viagera. Cu toate astea, odata cu trecerea timpului, sumele se acumuleaza, iar platile devin din ce in ce mai consistente. Iar, in aceste conditii, normal ar fi sa ai optiunea platii viagere. Pentru ca, pana la urma, asta inseamna o pensie: sa primesti, lunar, o suma de bani pentru tot restul vietii. Nu doar o transa unica sau o plata pe 5 ani", sustine Radu Craciun pentru ziare.com.



"Un astfel de proiect de lege a fost deja discutat, de ceva vreme discutat in industie (adica in randul administratorilor de fonduri de pensii - n.red.) si a fost agreat cu ASF si cu Ministerul Muncii. Un draft al acestui proiect exista. Cu toate astea, el nu se poate numi proiect de lege, de vreme ce inca n-a fost depus in Parlament.



Documentul asteapta, in acest moment, un initiator, care sa isi faca timp sa il scoata din sertar si sa il transforme in initiativa, depunandu-l in Parlament", a declarat Radu Craciun.