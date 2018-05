Cumnata lui Petru Zălar, şoferul care făcea live pe facebook în Ungaria, l-a văzut murind, în direct. "O zis Ooo, numa atâta"

Cumnata lui Petru Zălar i-a văzut moartea, în direct, scrie libertatea.ro. Ea se uita la live-ul de pe Facebook pe care acesta îl făcea în timp ce conducea microbuzul, pe autostradă. „Am văzut în direct când mergea cu mașina, și cântau, și erau bucuroși. Am văzut și când o zis Ooo, numa atâta, deci s-o întrerupt imaginea și am zis gata, e accident" a spus Aurelia Lăcătuș.

Comuna Mică, în doliu

Șoferul nu avea licenţă să transporte persoane, iar talonul microbuzului pe care îl conducea marți fusese reţinut de aproape două luni de poliţişti. Alți opt pasageri din microbuz au murit, lăsând orfani 16 copii. Pasagerii munceau în Slovenia, pe plantațiile cu hamei și se întorceau acasă. Aproape toate victimele erau din comuna Mică, județul Mureș.

Familiile celor nouă români morţi în accidentul din Ungaria vor fi despăgubite, după cum susține primarul comunei Mica, județul Mureș, care a luat legătura cu asiguratorul.

Petru Zălar nu avea autorizație de transport persoane, au precizat autoritățile române. Inițial au apărut informații potrivit cărora Petru Zălar ar face transport internațional de persoane, însă cumnatul șoferului, Andrei M. a afirmat că șoferul microbuzului se întorcea din Germania și ar fi fost de acord să-i transporte pe români, pentru a nu veni singur în țară.

„Nu făcea transport. El se întorcea din Germania, iar oamenii ăștia pe care i-a adus acasă, nu știu...el trebuia să vină în România, acasă, din Germania. El trebuia să vină acasă că era plecat în Germania și ăștia nu știu cum au vorbit cu el și le-a zis că e gol, că are locuri. Nu știu cum l-am sunat și mi-a zis bă cumnate uite, vin acasă și ca să nu mă duc gol, uite îi iau și pe ăștia. Ne cunoșteam foarte bine cu ei.