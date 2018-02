Cura de detoxifiere cu supă. Durează 3 zile

Cura de detoxifiere. Corpul uman are nevoie de detoxifiere pentru a functiona la capacitate optima. Una dintre cele mai bune metode este cura de detoxifiere cu supa. Aceasta nu doar ca iti curata organismul de toxine, insa ii confera si elemente nutritionale importante. Supa preparata in casa ajuta la buna functionare a sistemului limfatic, plamanilor, intestinelor, rinichilor, ficatului si pielii. In plus, supele prezentate mai jos imbunatatesc digestia si intaresc sistemul imunitar.