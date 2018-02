Cura de slăbire: 6 mituri despre slăbit demolate

Iata 6 mituri care va impiedica sa aveti rezultatele dorite. Este foarte important sa le cititi si sa va asigurati ca nu veti mai repeta greseala de a le crede adevarate.

Cura de slabire # 1. Cu cat mai mai multe exercitii fizice cu atat mai bine

Stii foarte bine ca nimic nu este mai eficace in mentinerea unui corp sanatos si puternic decat miscarea. Cu toate acestea, supraantrenamentul are efecte exact inverse: conduce la diminuarea fortei si marimii si poate creste probabilitatea imbolnavirii. „In cazul in care mergeti la sala 7 zile din 7 sistemul vostru imunitar va fi slabit plus ca, mai devreme sau mai tarziu va fi instaurata oboseala cronica. Muschii vostri au nevoie de pauza pentru a se reface si a le creste eficienta pentru urmatorul antrenament. In plus, daca exercitiile sunt executate incorect din cauza istovelii fizice veti arde mai putine calorii decat in cazul in care lucrati corect", a declarat doctorul Nancy Snyderman, editor la NBC News si autoarea cartii Miturile dietei care va mentin gras.

Cura de slabire # 2. Muschii sunt mai grei decat grasimea

Cu siguranta ca si voi ati auzit acest mit si este posibil chiar sa-l fi crezut real. Adevarul este insa altul: „1 gram de muschi si 1 gram de grasime cantaresc exact un... gram", a punctat Snyderman. In acelasi timp, datorita faptului ca muschii sunt mai densi decat grasimea, daca prima este majoritara atunci corpul tau va arata mai subtire. Mai exista un beneficiu al faptului ca masa musculara este mai mare decat tesutul adipos: 100 de grame de muschi ard aproximativ 50 de calorii pe zi spre deosebire de grasime care arde doar 2 calorii. Concluzia o trageti singuri: cu cat deveniti mai subtiri cu atat mai ridicat este metabolismul vostru. „Exercitiile aerobice va ajuta sa reduceti stratul de tesut adipos, iar exercitiile cu greutati va ajuta sa va cresteti masa musculara. Apeland la ambele variante corpul vostru va fi intr-o forma excelenta", a incheiat Snyderman.

