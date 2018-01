Curiozităţi surprinzătoare despre sex

Marimea conteaza in ciuda tuturor afirmatiilor care contrazic afirmatia de mai sus. Marimea conteaza mai ales pentru femeile care prefera penetrarea vaginala in favoarea altor tipuri de sex si pentru femeile care au orgasm vaginal in loc de orgasm clitoridian. Totusi, marimea ramane doar o componenta dintr-un intreg cu mai multe componente.

Mai bine somn, decat sex

Da! La toate sondajele de opinie pe aceasta tema, somnul a iesit invingator!

Telefonie mobila si sex, in acelasi timp!

Desi poate parea incredibil, un procent marisor a recunoscut ca mai degraba ar renunta la sex, decat sa mearga la culcare fara smartphone-ul personal. Si mai e o categorie carea admis ca a scris sms-uri in timp ce facea sex.

