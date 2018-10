CUTREMUR cu magnitudine 5.8 în România. S-a simţit puternic şi la Bucureşti UPDATE

UPDATE: Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP) transmite NOI DATE: In ziua de 28/10/2018 la ora 03:38:11(ora Romaniei) s-a produs in Zona seismica Vrancea, judetul Buzau un cutremur cu magnitudinea 5.8 pe scara Richter, la adancimea de 150km.

Intensitatea cutremurului in zona epicentrala a fost de VI grad(e) Mercalli.

Cutremurul s-a produs in apropierea urmatoarelor orase: Nehoiu(17km), Covasna(33km), Întorsura Buzăului(37km), Târgu Secuiesc(48km), Vălenii de Munte(53km)

UPDATE: Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP) a ridicat magnitudinea. In ziua de 28/10/2018 la ora 03:38:06(ora Romaniei) s-a produs in Zona seismica Vrancea, judetul Covasna un cutremur cu magnitudinea 5.7 pe scara Richter, la adancimea de 200km.

Cutremurul s-a produs in apropierea urmatoarelor orase: Covasna(24km), Nehoiu(28km), Întorsura Buzăului(34km), Târgu Secuiesc(38km), Slănic-Moldova(54km)

Cutremur în România. Un cutremur moderat, cu magnitudinea estimata la 5,5-5,7 grade, s-a produs in zona Vrancea in dimineata zilei de luni, 28 octombrie, la ora locala 3h38min, la adâncimea de 143 km.

În luna octombrie, în România au avut loc 24 de cutremure, cu magnitudini cuprinse între 2,0 şi 3,5 pe scara Richter.



Cele mai puternice cutremure din 2018 au avut o magnitudine de 4,6 pe Richter, primul în data de 14 martie şi cel de-al doilea în 25 aprilie, ambele fiind înregistrate în zona seismică Vrancea.



În 2017, cel mai mare seism de pe teritoriul ţării a fost înregistrat pe 8 februarie, în judeţul Buzău, şi a avut o magnitudine de 5 pe Richter, mişcarea tectonică fiind resimţită şi la Bucureşti.



Cele mai puternice cutremure produse în ultimii 28 de ani în România au fost înregistrate pe 30 şi 31 mai 1990, magnitudinea acestora fiind de 6,9, respectiv 6,4 pe scara Richter.

CICLICITATEA CUTREMURELOR. Seism violent şi pe 27 octombrie 2014

Sa facem o mica recapitulare a contextului general, intern si extern, in care s-a produs cutremurul din 2004. De la bun inceput trebuie spus ca a fost o evolutie tipica, pe termen lung, care se regaseste in pregatirea cutremurelor vrancene moderate si puternice. Aceasta evolutie arata corelarea foarte evidenta cu procesele seismotectonice globale initiate prin megaseisme in Oceanul Indian si cu propagarea de tensiuni spre Asia si spre regiunea mediteraneana.

Care a fost inceputul ? Inceputul a fost, de fapt, in 1998, cand in Oceanul Indian, zona Ins. Balleny, s-a produs un megaseism cu magnitudinea Mw 8,1 la 25 martie 1998. Acesta s-a produs la 9 ani dupa megaseismul din 23 mai 1989 din zona Ins. Macquarie (Mw 8,2), care, la randul lui, a precedat seismele vrancene din 30 si 31 mai 1990:



30.05.1990 10:40:06 UTC 45,83N 26,89E _91 km 6,7

31.05.1990 00:17:47 UTC 45,85N 26,91E _87 km 6,1



Perioada post-1990, pana in 1998, s-a caracterizat printr-o activitate mai scazuta in Oceanul Indian, ceea ce explica de ce pana in 1999 nici in Vrancea nu s-a mai produs nici un cutremur moderat cu magnitudinea de cel putin 5,5 grade. Au mai avut loc cutremure in Turcia, zona Erzincan, in martie 1992, care au condus la o mica variatie de seismicitate vranceana in acel an (4 cutremure cu magnitudini intre 5,0-5,2 grade); nu s-a mai putut mai mult atunci, Vrancea cam "terminase" ceea ce trebuia, dupa cutremurele din 1977,1986 si 1990. Primele semne de schimbare apar totusi in 1997, cand in Iran si Pakistan au avut loc cutremure majore (27 februarie 1997, Mw 7,0 Pakistan, 10 mai 1997, Mw 7,3 Iran). Dar momentul decisiv l-a reprezentat desprinderea Australienei de Antarctica, deci megaseismul din martie 1998 din zona Balleny. Acesta a generat propagarea unor valuri de tensiuni spre zona asiatica, deci spre Asia continentala si apoi spre regiunea mediteraneana.

Astfel, la 27 iunie 1998 s-a produs un cutremur cu magnitudinea de 6,3 grade in Sud-Estul Turciei, zona Adana-Ceyhan. Acesta a urmat unui cutremur cu magnitudinea de 6,5 grade produs in Afganistan, Hindu Kush, la 30 mai 1998. In urma acestor evenimente, apare si reactia din Vrancea, manifestata prin 3 cutremure moderate in perioada 1999-2001:



28.04.1999 08:47:56 UTC 45,49N 26,27E 151 km 5,7

06.04.2000 00:10:38 UTC 45,75N 26,64E 143 km 5,5

24.05.2001 17:34:02 UTC 45,63N 26,42E 144 km 5,5



Este de remarcat faptul ca primul cutremur, cel din 1999, s-a produs in Muntii Buzaului, pe capatul de Sud-Vest al ariei seismogene, si a reprezentat practic initierea trasnferului de tensiuni intre capetele blocului litosferic, transfer care a generat ulterior cutremurului de 6,0 grade din 27 octombrie 2004.

Consecintele megaseismului din Oceanul Indian din 1998 continua sa se manifeste in perioada 2000-2003, dupa cum urmeaza:

-in 2000 s-a produs un cutremur major cu magnitudinea de 7,9 grade in Sudul Sumatrei, zona Enggano, la 4 iunie,precum si unul pe 18 iunie in Ins. Cocos (tot de 7,9 grade);

-in 2001, pe 26 ianuarie s-a produs un cutremur major cu magnitudinea de 7,7 grade in India (Gujarat), urmat de un seism de 7,8 grade produs in Tibet la 14 noiembrie. Cele doua cutremure asiatice majore au incadrat cutremurul vrancean din 24 mai;

-in 2002, s-a produs un cutremur major in Afganistan, Hindu Kush, la 3 martie (cu magnitudinea 7,4);

-in 2003 avem 4 cutremure importante, toate cu mecanisme de decrosare, in Turcia, Iran si pe Dorsala Carlsberg. Astfel, la 27 ianuarie s-a produs un cutremur cu magnitudinea de 6,1 grade in Estul Turciei, zona Pulumur-Tunceli, destul de aproape de Erzincan, probabil cu sursa pe o falie cu tensiuni reziduale de dupa seismele din martie 1992 din zona Erzincan. A urmat cutremurul de pe falia Est-Anatoliana din 1 mai din zona Bingol (Mw 6,4), tot cu mecanism de decrosare. La 15 iulie 2003 s-a produs un cutremur major pe Dorsala Carlsberg, cu mecanism de decrosare; magnitudinea acestuia a fost de 7,6 grade.

In 2004, se intensifica activitatea seismica de tip crustal in Romania, astfel:

-la 30 aprilie: secventa de cutremure crustale in zona FOCSANI-RAMNICU SARAT (soc principal cu magnitudinea ML 4,1);

-cutremurul crustal din zona Fagaras-Campulung de la 19-20 mai, cu epicentrul langa CAMPULUNG MUSCEL (ML 4,3);

-cutremurul din Dobrogea de Nord, zona TULCEA, din 3 octombrie (ML 5,1).



Se intensifica si activitatea seismica subcrustala in Vrancea inca de la inceputul anului 2004, dupa ce in 2003seismicitatea subcrustala a fost destul de slaba. Doua cutremure subcrustale cu magnitudini ML > 4,5 au precedat cu putin timp inainte socul principal din 27 octombrie:



27.09.2004 09:16:22 UTC 45,70N 26,45E 166 km 5,2

24.10.2004 19:56:13 UTC 45,49N 26,42E 171 km 4,7

27.10.2004 20:34:36 UTC 45,84N 26,63E 105 km 6,0



La 23 decembrie 2004, un megaseism cu magnitudinea 8,1 s-a produs in Sudul Oceanului Indian, zona Ins, Macquarie, generand o noua serie de seisme mari in Oceanul Indian si in Asia, cu efecte resimtite pana in Vrancea, perioada care s-a incheiat in 2016-2017. Vrancea a avut urmatoarele reactii seismice (toate cu magnitudini mai mici de 6,0):



14.05.2005 01:53:21 UTC 45,64N 26,53E 148 km 5,6

25.04.2009 17:18:48 UTC 45,68N 26,62E 110 km 5,7

06.10.2013 01:37:21 UTC 45,67N 26,58E 135 km 5,6

22.11.2014 19:14:17 UTC 45,87N 27,15E _41 km 5,7

23.09.2016 23:11:20 UTC 45,71N 26,62E _92 km 5,8

27.12.2016 23:20:55 UTC 45,71N 26,60E _97 km 5,8