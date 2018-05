"Dacă ajunge fotbalist, îmi tai capul". Gigi Becali vrea să aducă la FCSB omul de care şi-a bătut joc în urmă cu mulţi ani

Florentin Matei a fost considerat unul dintre cei mai talentaţi fotbalişti din generaţia sa, dar nu a avut noroc la Steaua, scrie telekomsport.ro. Chiar dacă a debutat la o vârstă fragedă, Matei a intrat rapid în raza de acţiune a lui Becali şi a plecat, la 17 ani, de la gruparea roş-albastră.

"Hai să vedem dacă l-am scăpat prea uşor pe Florentin Matei. Când l-am luat pe Matei am zis că o să ajungă mare jucător, îi dădeam 35.000 de euro pe lună. Dacă ăsta ajunge fotbalist eu îmi tai capul. Nu s-a născut fotbalist, el s-a născut să jongleze mingea. Eu l-am văzut pe Matei, l-a băgat Stoichiţă un meci, două să-l vedem. Hagi, la 16 ani, era super fotbalist. Dar, hai, nu Hagi, că Hagi era geniu, gândiţi-vă la altul. Matei nu are nici forţă, nici viteză. Eu am învăţat de la Piţurcă asta, dacă are forţă şi viteză, la celelalte mai lucrăm. Florentin Matei e moale, nu o să ajungă fotbalist", a spus Becali, în 2011.

Între timp, Florentin Matei chiar a ajuns fotbalist, iar FCSB a terminat, pentru a treia oară la rând, campionatul pe locul al doilea. Acum, după o jumătate de sezon foarte bună la Astra, Matei l-a impresionat pe Becali.

"Da, de Matei era vorba atunci când am zis că vreau un mijlocaş. Să vedem ce se întâmplă", a fost anunţul lui Becali, după FCSB - Astra.

TREBUIE SĂ NEGOCIEZE CU CROAŢII

Dacă îl vrea cu adevărat pe Florentin Matei, atunci Becali va trebui să negocieze cu Rijeka, formaţie de care aparţine fotbalistul în vârstă de 25 de ani. Astra a ieşit deja din lupta pentru transferul definitiv al lui Matei, după ce Dani Coman a anunţat că giurgiuvenii nu-şi permit salariul lui Matei.

Posibilitatea ca Matei să ajungă la FCSB ar redeschide din nou scenariul prin care Edward Iordănescu, omul care a insistat pentru venirea mijlocaşului la Giurgiu, ar fi alesul lui Becali pentru înlocuirea lui Dică.

1.000.000 de euro este cota lui Florentin Matei, potrivit transfermarkt.