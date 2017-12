DACIA va lansa un SUV mai mare decât DUSTER

Marc Suss, omul care coordoneaza dezvoltarea marcii Dacia, a anuntat ca exista un plan pentru lansarea unui model SUV cu dimensiuni mai mari decat Duster-ul.

"Vom avea un SUV mai mare in familia Duster / Kaptur, iar in India vom lansa mai multe masini in familia Kwid", a declarat Suss pentru Automotive News, citat de profit.ro.

Marc Suss spune ca planul Dacia este sa creasca vanzarile de la 1,2 milioane de unitati anual, cat au fost inregistrate in 2016, la 2 milioane de unitati anual, in 2021.

Sursa citată scrie ca pe langa "Grand Duster", Dacia intentioneze sa lanseze si un alt SUV, cu dimensiuni mai mici, asemanator cu Renault Captur, care sa fie derivat din Sandero Stepway.