Dacian Cioloş: Cele mai importante alegeri pentru noi vor fi localele şi parlamentarele din 2020

"Azi, într-un interviu, răspunzând la o întrebare, am spus că intenţionez să candidez la alegerile europarlamentare. Vreau să fiu clar: oriunde şi oricând aş candida, prioritatea mea rămâne România şi situaţia de aici. La asanarea situaţiei de aici vreau să contribui şi acesta este motivul pentru care intru în politică", a precizat Cioloş, pe platforma de socializare.

El vorbeşte şi de chestiunea "confruntării electorale" şi aminteşte că a fost acuzat că ar evita acest aspect.

"Pe de altă parte, am fost acuzat în mai multe rânduri că nu am curajul confruntării electorale. În consecinţă, am decis că voi participa în calitate de candidat la primele alegeri în care partidul pe care vrem să îl formăm va avea candidaţi", spune Cioloş.

Astfel, aminteşte fostul premier, primele alegeri sunt cele europene. "În trecut, Parlamentul European a fost un refugiu pentru tot felul de rude şi pile ale şefilor şi baronilor din partide. De asta contăm atât de puţin la nivel european. Trebuie să fim o forţă în Europa. Oameni foarte buni trebuie să ne reprezinte şi la Bruxelles. Reforma clasei politice româneşti trebuie să se întâmple peste tot şi primul pas pe care îl putem face e la Bruxelles", punctează acesta.

Totuşi, Cioloş afirmă că cele mai importante alegeri sunt cele din ţară, locale şi parlamentare. "Însă cele mai importante alegeri pentru noi vor fi localele şi parlamentarele din 2020. Atunci se poate transforma România", apreciază acesta.

Fostul premier Dacian Cioloş a anunţat vineri că au fost depuse actele pentru înfiinţarea partidului 'Mişcarea România Împreună'.