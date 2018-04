Dacian Cioloş, despre Viorica Dăncilă: Mi se pare puţin bizară asumarea funcţiei de prim-ministru

Dacian Cioloş a explicat că, atunci când eşti prim-ministru, trebuie să îţi asumi tu deciziile, nu preşedintele de partid care te-a pus acolo, iar atunci când eşti în faţa unui partener extern, nu poţi să citeşti de pe o hârtie ce spun alţii.

Întrebat ce părere are despre prestaţia Vioricăi Dăncilă, Dacian Cioloş a răspuns: ”Daţi-mi voie să îmi rezerv opinia, din respect pentru dânsa, aşa cum am cunoscut-o eu înainte să fie numită prim-ministru. (...) A fost membră în Comisia de agricultură a Parlamentului European şi sigur că am interferat, fiind vorba de România, am interferat de mai multe ori. Eu acolo am cunoscut-o ca o femeie decentă, la locul ei, care, cu cunoştinţele pe care le avea, nefiind din domeniul agriculturii, încerca să facă ceea ce poate”, scrie News.ro.

Cioloş a mai spus că nu ştie care au fost resorturile numirii acesteia, care au fost resorturile care au determinat-o pe Dăncilă să accepte această funcţie.

”Mie, dincolo de doamna Dăncilă - după ce am trecut prin această experienţă şi această responsabilitate de prim-ministru -, mi se pare puţin bizară asumarea acestei poziţii de prim-ministru a celor trei, de la dl Grindeanu încoace. (...) Când eşti prim-ministru, tu ca prim-ministru îţi asumi nişte lucruri, nu preşedintele partidului care te-a pus acolo. (...) Tu îţi pui semnătura pe nişte documente, tu conduci un Guvern, când eşti în faţa unui partener lider dintr-o altă ţară, tu eşti cel care vorbeşti în numele ţării şi nu poţi să citeşti de pe o hârtie ce spun alţii”, a subliniat Dacian Cioloş.