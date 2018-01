Dacian Cioloş, mesaj pe Facebook: Vă doresc un an 2018 al asumării şi al acţiunii

"Îmi doresc, aşa cum vă doresc şi vouă, un an 2018 al asumării, al angajării şi al acţiunii, un an în care să începem să acţionăm noi înşine fără a aştepta ca alţii să o facă în locul nostru, pentru o Românie aşa cum ne-o dorim - onestă, o Românie cu fruntea sus, o Românie prosperă şi o Românie în care să nu ne fie ruşine să trăim. Cred că e important în primul rând să găsim mijloacele prin care să spunem ceea ce credem şi să facem ceea ce credem că trebuie făcut. Sunt convins că dacă începem de acum putem pune bazele pentru un nou secol al unei Românii moderne, al unei Românii asumate şi al unei Românii care să fie construită după chipul şi asemănarea generaţiilor tinere care vor trăi în acestă ţară în anii care vin. Eu unul sunt gata pentru asta şi cu siguranţă voi fi alături de voi. Sper să fiţi şi voi alături de toţi cei care îşi doresc acest lucru şi care sunt gata să îşi asume prin acţiune speranţele şi proiecţiile pe care le au pentru România pe care o visează. La mulţi ani şi haideţi să ne punem la treabă împreună", afirmă fostul premier Dacian Cioloş într-un mesaj video transmis luni seară pe Facebook.

În 10 decembrie, Dacian Cioloş a anunţat că din Platforma România 100 se va desprinde în curând un partid politic, despre care a spus că va fi capabil să se prezinte la următoarele alegeri, "indiferent când vor avea ele loc", şi care va colabora cu partidele cu care împărtăşeşte aceleaşi valori.

"Din Platforma România 100 se va desprinde un partid politic şi asta fără nicio îndoială. Noi, cei care am fondat România 100 suntem hotărâţi să facem lucrul acesta. Aş spune chiar că e un proces natural (...) Da, se va desprinde un partid politic din Platforma România 100, dar care are nevoie de o fundaţie solidă de principii, de idei, de valori şi are nevoie şi de o viziune şi de programe şi chiar de proiecte. Cred că este necesar să arărtăm oamenilor nu doar o viziune şi o ideologie, e nevoie să arărtăm ce înseamnă, în ce se traduce ideologia, în ce se traduc acele valori, principii, etică, morală care pot să contureze la un moment dat şi ideologia", a anunţat Dacian Cioloş la o întâlnire cu membrii Platformei România 100.

În aceeaşi zi, Cioloş a susţinut o conferinţă de presă alături de preşedinţii principalelor partide de opoziţie, Ludovic Orban şi Dan Barna, şi de organizaţiile civice care protestează în stradă faţă de modificarea legilor Justiţiei, cerând ca românii să iasă la manifestaţii paşnice şi explicând că pasivitatea este o formă de complicitate cu actuala coaliţie de guvernare PSD - ALDE.