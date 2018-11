Dan Bittman, dezvăluiri crunte despre operaţie. "Sunt un studiu de caz"

Solistul trupei Holograf avea un cheag de sânge pe corzile vocale, care îl împiedica să cânte, dar şi să vorbească, scrie viva.ro.

"Într-o zi m-am gândit ce aş putea să fac dacă nu mai cânt! Nu se ştia dacă nervul fusese tăiat în timpul intervenţiei. Si eu am avut de cateva ori gandul asta. Intr-o zi am intrat in panica vazand ca dupa atata timp sunt in continuare ragusit. M-am gandit ce as putea sa fac altceva decat sa cant, cumva sa ma reprofilez", a povestit Dan Bittman la tv.

"Cand am realizat ca s-ar putea ca soarta sa se joace cu mine am inceput sa-mi fac griji. Nu era foarte clar daca nervul fusese taiat in timpul operatiei, unii spuneau ca da, altii ca nu. Cea mai cinstita a fost o chinezoaca, o doamna prefesoara care mi-a zis ca 5 luni imi va lua pana imi voi reveni. Si atat a durat", a povestit Bittman.

"Acum sunt caz de studiu pe ideea ce se poate intampla. Se pare ca in timpul operatiei, care a durat prea mult, nervul s-a stresat si nu a mai vrut sa faca legatura cu coarda vocala".