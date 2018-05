Dan Ciotoi a incercat să se sinucidă. Artistul a fost operat recent de cancer

Veşti teribile din partea lui Dan Ciotoi! Cunoscutul artist nu a vorbit niciodată despre asta, dar vrea să tragă un semnal de alarmă pentru toţi cei care suferă de depresie. Artistul s-a confruntat cu probleme mari în urmă cu câteva luni, după ce soţia lui a decis să divorţeze din cauza unei aventuri de-ale lui.

Dan Ciotoi a avut o aventură cu o femeie, dar după două luni şi-a dat seama că nu funcţionează relaţia. Din păcate pentru el, soţia nu a vrut să se împace cu el şi a decis să bage divorţ. A urmat o perioadă extrem de grea pentru Dan Ciotoi. A făcut depresie, a fost la un pas să îşi ia viaţa, apoi a fost implicat într-un accident rutier şi au urmat problemele de sănătate.

"Am început cu un divorţ, a urmat o depresie, apoi un accident. Divorţul a venit după 30 de ani de căsătorie. Nu s-a mai putut face nimic. Da, eu am greşit. Probabil că am plătit pentru ce am făcut. Da, am avut o ieşire dementă. Nu a putut (n.r. să treacă peste). Am stat doar două luni. O relaţie de două luni. Am plecat (n.r. de acasă). Am stat cu ea în altă parte. Nu a funcţionat relaţia. Mi-am revenit eu. Da (n.r. de aici depresia). Depresia se manifestă nu mai ai motivaţie să mai trăieşti. Nu stăteam singur, dar aveam momente. Eşti ca un obiect, nu mai eşti ca o fiinţă. Am avut un accident apoi. Eram la limită de a-mi lua zilele. Dacă mai dura o lună, da. Simţi că nu mai are rost să mai trăieşti, nu ai pentru ce. Am avut un prieten care mi-a spus că e foarte grav şi m-am dus la psiholog. Să mă echilibrez. După accident am scăpat uşor, cu nişte răni la mâna stângă. S-a spart geamul de pe partea mea. Mi-am reluat activitatea. Acum sunt bine, sunt foarte bine", a spus Dan Ciotoi, potrivit spynews.ro.