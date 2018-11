Dan Petrescu, adevărul despre ce s-a întâmplat în China. Este incredibil!

Dan Petrescu a declarat ca nu stie inca sigur daca va mai continua in China deoarece patronul s-a suparat pentru ca a primit o suspendare de sapte etape.

"Arbitrul m-a dat afara. Patronul s-a suparat ca am luat sapte etape. Fotbalistic nu a avut ce sa-mi reproseze, dar s-a suparat ca am fost eliminat de doua ori. Eu am contestat la niste faze care erau la mijlocul terenului, nimic deosebit", a spus Dan Petrescu.

In legatura cu viitorul sau, "Bursucul" a declarat ca nu stie sigur daca va mai ramane in China: "Mai am un an de contract, insa ramane de vazut ce se va intampla. Deocamdata nu este nimic clar. Cand am ajuns echipa avea sanse mici, dar n-am reusit un miracol. Am intalnit multe probleme acolo, moralul era la pamant. Ramane de vazut ce se va intampla".