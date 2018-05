Dan Petrescu şi-a reziliat contractul cu CFR Cluj. Cine vine în locul "Bursucului": SURPRIZĂ URIAŞĂ

UPDATE. Marian Băgăcean, patronul lui CFR Cluj, a negat faptul că Dan Petrescu ar fi devenit liber de contract. "Poate să fie o chestie reală pe care Dan Petrescu s-o fi dat sau nu. Am văzut că în presă de şase luni el tot pleacă de la noi. E în concediu acum, ştiu eu ce face el în concediu? Pe noi nu ne-a anunţat că pleacă şi nu am discutat cu niciun alt antrenor. Nu avem nimic reziliat în acest moment. Miercuri seara, din ce ştiu, el se va întoarce şi mă voi vedea cu el. Dan Petrescu are biletele cumpărate pentru cele două cantonamente ale verii, de la Braşov şi din Polonia, are cazările pe numele lui. O să vedem ce stabilim după ce se întoarce din concediu. Astăzi încă e antrenorul nostru", a spus Marian Băgăcean pentru CJSport.

Dan Petrescu va semna, cel mai probabil, cu Guizhou Hengfeng, unde îl aşteaptă un salariu de 800.000 de euro pe sezon. CFR Cluj va renunţa la clauza de reziliere de 400.000 de euro pentru că gruparea din China a anunţat că vrea să transfere şi un fundaş de la campioana României.

Guizhou Hengfeng este pe ultimul loc după 11 etape, cu o singură victorie şi un rezultat de egalitate. Antrenorul român ar debuta pe 18 iunie, contra campionilor în exerciţiu, Guangzhou Evergrande.

Dan Petrescu pleacă de la CFR Cluj fără să achite clauza de reziliere. Ce înţelegere a făcut Super-Dan cu ardelenii

Cele mai mari şanse să preia postul lui Petrescu le are Edi Iordănescu, dar acesta are o ofertă tentantă din Arabia Saudită.

"Nu știu pe ce drum voi merge din vară, însă în acest moment șansele cele mai mari sunt pentru o colaborare în străinătate, chiar dacă e posibil orice, inclusiv să rămân în țară", a scris Edi Iordănescu pe contul său oficial de Facebook.