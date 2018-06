Dan Voiculescu demontează una dintre acuzaţiile pentru care a făcut închisoare

Dan Voiculescu vine cu o precizare esențială legată de numele său și firma Crescent. Din document rezultă faptul că Dan Voiculescu nu a avut legături cu conturile respectivei firme.

"Am luat la cunoștință de o adresă oficială emisă de BRD Group Societe Generale care confirmă că, subsemnatul nu are și nu a avut niciodată, de-a lungul timpului, calitatea de împuternicit, reprezentant legal, beneficiar, administrator sau orice altă calitate cu privire la contul bancar nr. RO77BRDE450SV00755124500, cont al firmei Crescent supus în mod ilegal executării silite", scrie Dan Voiculescu pe blogul său.

Din informatiile disponibile, reiese ca ANAF a executat silit un cont de la BRD al Companiei Crescent pentru prejudiciul enorm din dosarul ICA pe care Dan Voiculescu si ceilalti inculpati il au de acoperit.

"În 2014, am promis opiniei publice, românilor care mai aveau suspiciuni și celor care mă acuzau că m-am îmbogățit din banii poporului că rezultatul acestor investigații va demonstra că tot ce am realizat în viață, am realizat prin muncă, multă și cinstită.

Și așa am făcut. Am formulat nenumărate adrese, toate însoțite de reveniri prin care am solicitat informații la care aveam dreptul ca oricare cetățean al acestei țări solicitând să mi se comunice rezultatul", sublinia Dan Voiculescu intr-o postare pe blog.

Tot Voiculescu susține că ar trebui, în aceste condiții, să înceapă un proces civil împotriva ANAF.