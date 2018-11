Dan Voiculescu execută silit ANAF pentru că i s-a reţinut prea mult din pensie în contul prejudiciului din dosarul ICA

"Autorizeaza creditorul sa treaca la executarea silita. Prezenta incuviintare a executarii silite produce efecte pe intreg teritoriul tarii. Fara cale de atac", este minuta Judecatoriei Sectorului 1.

Executarea silita are la baza o decizie data tot de Judecatoria Sectorului 1.

Voiculescu a cerut si a castigat in instanta ca in cadrul procedurii de recuperare a prejudiciului din dosarul ICA sa-i fie retinuta doar o treime din pensie, potrivit normelor in vigoare. In plus, el a cerut sa-i fie restituita suma de 29.191,97 lei, bani care au fost retinuti lunar de Fisc, in perioada 2015-2017, peste limita de 1/3 din pensie. Instanta a constatat ca este nelegala retinerea si virarea de catre banca, catre Fisc, a restului de pensie, mai precizează sursa citată.

In timpul procesului, Fiscul a explicat ca retinerile si virarile sumelor poprite au inceput la data de 29 iunie 2015 cu suma de 1.000 lei lunar, iar in 2015 a fost incasata suma de 7.000 lei, in 2016 suma de 12.000 lei, iar in anul 2017 suma de 2.000 lei (lunile ianuarie si februarie).

Dan Voiculescu a fost eliberat conditionat in vara anului 2017, in urma executarii unei treimi din pedeapsa de 10 ani primita, in 2014, in Dosarul ICA