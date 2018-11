Dăncilă: O să avem o discuţie cu doamna primar general săptămâna viitoare pe subiectele ELCEN, Metrou şi Centurii Capitalei

"Am solicitat de la fiecare minister în parte punctul de vedere, un punct de vedere bazat pe legislaţie, pe ceea ce se poate sau nu se poate. O să avem o discuţie săptămâna viitoare cu doamna primar general tocmai pentru a explica fiecare punct din cele trei solicitări ale domniei sale. Cred că cea mai bună armă este dialogul şi acest dialog cred că trebuie să-l facem la Guvern, la Primăria Capitalei, şi nu prin intermediul unuia sau altuia. Eu cred că acest dialog este important. Am avut dialog, am sprijinit-o pe doamna primar general în multe proiecte, dar atunci când a fost posibil. Când nu a fost posibil, nu pot să fac nişte lucruri pe care legea nu mi le permite. Deci, vom avea o discuţie săptămâna viitoare pe cele trei proiecte solicitate de doamna primar general", a declarat Viorica Dăncilă, la finalul şedinţei CExN al PSD.

Premierul a răspuns astfel întrebată dacă vede soluţionate, în mandatul său, cele trei mari solicitări ale primarului Capitalei privind transferarea către Bucureşti a ELCEN-ului, Metroului şi Centurii Capitalei.