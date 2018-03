Daniel Dragomir: Numele ofiţerului care a redactat protocolul, pe lista dată Comisiei SRI

"Autorii protocoalelor sunt deja pe lista de 65 de la Parlament din septembrie. În intervenţia live de ieri am propus depunerea unei plângeri penale naţionale împotriva semnatarilor protocolului torţionar. Am mai spus că trebuie identificaţi cei care au scris realmente acest document - iniţiatorii. Transparenţa SRI a fost pe jumătate curajoasă. A şters datele de RL. RL adică "registru listare" este un semn al documentelor SRI pentru a identifica uşor ofiţerul care l-a redactat. Pe site SRI protocolul nu are RL", a scris Daniel Dragomir, pe Facebook, potrivit Mediafax.

Fostul ofiţer SRI spune însă că pe site-ul Parchetului General protocolul are aceste date, care permit identificarea celui care a redactat protocolul încheiat în 2009 între Parchetul General şi SRI.

"Este vorba de tovarăşul Dumitrescu, om de nădejde al lui Dumbravă, ofiţer la Direcţia Juridică, la data redactării documentului având funcţia de şef de sector. Dumitrescu a redactat acest protocol la ordinul direct al lui Dumbravă şi Coldea. Dumitrescu este şi unul din mesagerii lui Dumbravă către judecători. SRI l-a ascuns de ochii publicului. S-a ales praful de reforma şi transparenţă clamată de purtătorul de vorbe Marincea. Iată însă dezvăluirea. Încă din luna septembrie am dat Comisiei SRI o lista de 65 de persoane. Lista include ofiţeri SRI implicaţi în acte ilegale. Dumitrescu este pe această listă. L-a audiat Comisia? I-a audiat şi pe ceilalţi?", mai arată Dragomir.

Fostul ofiţer SRI a mai anunţat că va redacta în scurt timp plângerea la adresa iniţiatorilor protocolului.

"Toţi, absolut toţi ofiţerii SRI care şi-au vândut ţara şi jurământul şi au încălcat legea şi Constituţia trebuie daţi de urgenţă afară (fără drept de pensie), deferiţi justiţiei militare. Aceasta este reforma şi transparenţa, tovarăşe Marincea. Nu am aşteptări: aşa cum de trei luni Comisia parlamentară a cerut demiterea lui Dumbravă şi acesta rânjeşte şi ne sfidează cu salariul sau de mii de euro plătiţi din banii noştri. Că tot vorbim de transparenţă şi de reforma. Parlamentul şi Comisia parlamentară trebuie să se trezească", concluzionează Dragomir.

Citeşte şi: SRI a desecretizat protocolul cu Parchetul General în privinţa interceptărilor