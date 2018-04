Daniel Morar, fostul şef DNA: I-am spus Laurei Kovesi că nu vom aplica protocolul SRI - Parchetul General, are dispoziţii ilegale

Daniel Morar susţine că a atenţionat-o pe Laura Kovesi, procurorul general al României la acea vreme, că protocolul încalcă legea, însă Kovesi ar fi insistat că el trebuie respectat.

"La începutul anului 2009, am primit, în calitate de procuror șef al DNA, spre conformare, sub forma unui document clasificat, protocolul de colaborare încheiat între PÎCCJ și SRI. Este vorba de documentul care a fost declasificat și care a apărut în spațiul public săptămâna trecută. La acel moment, după studierea acestuia, am avut o discuție telefonică cu doamna procuror general, Laura Codruța Kovesi, ocazie cu care i-am spus că eu nu agreez un asemenea protocol în condițiile în care prin acesta se adaugă la Codul de procedură penală, iar unele dispoziții sunt chiar contrare legii. Mi-a spus că aceasta este decizia luată și că protocolul trebuie respectat. I-am răspuns că nici procurorii DNA și nici eu nu vom respecta și nu vom aplica acest protocol. Acesta este motivul pentru care nu am prelucrat protocolul procurorilor din cadrul DNA, nu l-am adus la cunoștința lor, dispunând doar arhivarea acestuia la Compartimentul de documente clasificate din cadrul instituției", a declarat Daniel Morar pentru Sorina Matei.

Morar mai afirmă că nu a trimis nicio sesizare către SRI pe baza articolului 6 din protocol.

"Începând cu luna februarie 2009, toate sesizările întocmite de către SRI au fost transmise la DNA doar prin Cabinetul Procurorului general al PÎCCJ, sub semnătura acestuia, spre deosebire de perioada anterioară în care sesizările de competența DNA erau trimise direct la această unitate de parchet. Fiecare sesizare a SRI era însoțită de o adresă în care ni se cerea ca, în conformitate cu art.6 din Protocol, să comunicăm modul de valorificare a informațiilor cuprinse în sesizare. Pe această cale au aflat și procurorii din cadrul DNA, cărora le erau repartizate aceste sesizări, de existența protocolului încheiat între PÎCCJ și SRI, fără însă a-i cunoaște conținutul. Am fost întrebat despre această obligație de către procurorii șefi de secție, le-am confirmat că a fost încheiat un protocol între cele două instituții, dar pe care îl vom ignora și, prin urmare, nu vom comunica modul în care vor fi valorificate informațiile primite de la SRI. Prin urmare, toate sesizările primite de la SRI, atât cele care nu au avut potențial de valorificare, cât și cele care au fost valorificate în sau prin întocmirea unor dosare penale, au fost arhivate, conform procedurii interne DNA în vigoare în acel moment, din dispoziția procurorului de caz, la Compartimentul de documente clasificate, fără realizarea informării prevăzute la art.6 din Protocol", a mai declarat Morar.

El spune că procurorii DNA nu au lucrat în tandem cu ofiţeri SRI în timpul mandatului său.

"Atât timp cât am condus DNA nu au existat echipe comune de lucru cu SRI în activitatea de cercetare penală, acest lucru nefiind posibil, întrucât ofițerii din cadrul SRI nu aveau, potrivit legii, atribuții de cercetare penală. Prin urmare, nu au existat nici ”formulare standard sub formă de tabele”, pe care, în temeiul protocolului, procurorii să fie obligați să le semneze", a precizat Daniel Morar.

Augustin Lazăr, procurorul general al României: Nu mergem înainte cu astfel de inginerii

Augustin Lazăr, procurorul general al României, a admis în ianuarie 2017 existenţa protocolului SRI - Parchetul General.

"Este adevărat că a existat un protocol care nu mai există. Cred că este şi o lipsă a mea, care nu am comunicat, nu am făcut mare caz atunci când am preluat mandatul, să spun: Nu mai există niciun protocol care să prevadă comisii mixte sau echipe mixte sau nu ştiu ce. A existat un protocol în care se discuta despre echipe operative între Ministerul Public şi serviciile de informaţii, însa eu mereu mi-am pus următoarea problemă: acest protocol nu există, eu nu mi l-am însuşit şi nu mergem înainte cu astfel de inginerii, să zic aşa, pentru că ele nu se găsesc în Codul de procedură penală, Doamne Dumnezeule... Noi anchetăm, iar dumneavoastră judecaţi după Codul de procedură penală. Nu există nimic altceva care să se numească echipă mixtă sau nu ştiu ce", declara Augustin Lazăr în ianuarie 2017.